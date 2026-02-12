Dos buques de la Armada de México arribaron este jueves 12 de febrero al puerto de La Habana con 814 toneladas de ayuda humanitaria, como parte de un envío de alimentos y productos de primera necesidad para la población cubana, informó la agencia EFE.

Los navíos zarpados desde el puerto de Veracruz —los buques logísticos Papaloapan e Isla Holbox de la Secretaría de Marina— entraron al puerto habanero por la mañana, con víveres destinados a aliviar las dificultades que enfrenta Cuba en medio de un bloqueo energético y restricciones sobre el suministro de combustible.

Contenido del apoyo humanitario

El buque Papaloapan transportó cerca de 536 toneladas de alimentos básicos, entre ellos leche líquida, carne, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, además de productos de higiene personal. El Isla Holbox, por su parte, llevó más de 277 toneladas de leche en polvo.

Este apoyo forma parte de una política de cooperación de México con la isla, que se ha intensificado en medio de dificultades económicas y energéticas en Cuba. El Gobierno mexicano calificó el envío como un gesto de solidaridad y ayuda humanitaria a la población cubana y anunció que permanece el compromiso de realizar un segundo envío una vez que los barcos regresen a territorio nacional.

Agradecimiento de Cuba y contexto internacional

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente el apoyo de México en estas circunstancias, destacando la “solidaridad, el afecto y el abrazo siempre cálido” del pueblo mexicano.

El envío ocurre en un momento de presión económica sobre Cuba, en el que Estados Unidos ha endurecido su postura contra la isla y ha limitado el suministro de petróleo, lo que ha afectado la disponibilidad de combustible y el funcionamiento de servicios básicos.

Este apoyo humanitario se suma a programas de cooperación que México ha mantenido con Cuba en años recientes, especialmente frente a situaciones de escasez y crisis.