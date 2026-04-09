La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que fueron alumnos de la Preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, quienes lograron someter, desarmar y detener al adolescente que asesinó a dos maestras dentro del plantel el pasado 24 de marzo.

La nueva información fue dada a conocer por Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, al presentar un video del caso en el que, según explicó, se observa cómo el agresor, identificado como Osmel “N”, de 15 años, entra a los baños de la escuela después del ataque y ahí es interceptado por otros estudiantes.

De acuerdo con el fiscal, los propios alumnos lograron quitarle el arma y reducirlo antes de la llegada de las autoridades. Después lo sacaron del área y lo entregaron a la policía municipal. Cuando personal de la Fiscalía arribó al lugar, el adolescente ya estaba detenido y atado con cables.

La Fiscalía dice que los estudiantes evitaron que el ataque avanzara

Carlos Torres Piña explicó que el reporte por detonaciones se recibió a las 8:15 de la mañana del 24 de marzo, lo que activó el despliegue de agentes ministeriales en la preparatoria, ubicada en la calle Francisco Villa, en la colonia Centro de Lázaro Cárdenas.

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La Fiscalía de Michoacán liberó un nuevo video del ataque escolar en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.



Fueron los mismos alumnos quienes sometieron al agresor tras el asesinato de las dos maestras, informó el fiscal general del estado, Carlos… pic.twitter.com/19Js7rEbiX — Fernanda Familiar (@qtf) April 9, 2026

Según la Fiscalía, tras el crimen se aseguró un rifle AR15 de fabricación clandestina o apócrifa, un cargador y 64 cartuchos útiles. El menor fue trasladado vía aérea a Morelia para quedar a disposición de las autoridades.

El caso ya fue judicializado como feminicidio

La Fiscalía de Michoacán también informó que Osmel “N” participaba en grupos de redes sociales donde difundía contenido antifeminista, elemento que forma parte del contexto investigado por las autoridades.

Por ello, el adolescente fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Se le impuso internamiento preventivo y se fijó un mes para la investigación complementaria. La próxima audiencia del caso está programada para el 27 de abril.