Pandora continúa celebrando 40 años de historia con una interpretación fresca y elegante de una de las canciones más icónicos de la música latina.

El trío vocal Pandora sigue dando sorpresas en su año de aniversario. Esta semana lanzaron una nueva versión de “Cuando calienta el sol”, el clásico que ha acompañado a tantas generaciones y que ahora cobra nueva vida con la armonía que solo ellas saben lograr.

La canción forma parte del proyecto “Pandora 40”, una iniciativa con la que Isabel, Mayte y Fernanda celebran sus cuatro décadas de carrera artística. Además de nuevas canciones, este homenaje a su propia historia incluye un libro con sus memorias, un medley titulado “40 non stop” y el anuncio de un nuevo álbum para este mismo año.

Con una producción cuidada y un arreglo vocal limpio y cálido, la versión de “Cuando calienta el sol” mantiene la esencia del original —popularizado por Los Hermanos Rigual en los años 60— pero con el toque actual y sofisticado que caracteriza a Pandora. El resultado es una interpretación que conecta tanto con quienes crecieron con ellas como con nuevas generaciones que valoran la música con sentimiento y calidad.

La canción fue lanzada junto con un lyric video oficial, que acompaña la melodía con visuales suaves, colores cálidos y referencias al mar, el verano y la memoria colectiva.

En un panorama musical dominado por las modas rápidas, Pandora vuelve a recordarnos que hay canciones —y voces— que trascienden el tiempo. Su nueva versión de “Cuando calienta el sol” no solo es un homenaje al pasado, sino una declaración clara de que su presente sigue brillando.