Durante 2025, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León atendió a más de 23 mil personas mediante la entrega de aparatos de movilidad, aparatos auditivos y lentes graduados, como parte de una estrategia estatal orientada a reducir barreras físicas, sensoriales y de acceso a servicios básicos.

De acuerdo con la dependencia, la estrategia tuvo presencia en los 51 municipios del estado, con prioridad en personas con discapacidad, personas adultas mayores y población en situación de vulnerabilidad, sectores que enfrentan mayores obstáculos para su movilidad, comunicación y autonomía cotidiana.

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, explicó que el objetivo central de estas acciones es acercar apoyos esenciales a quienes, por condiciones físicas, económicas o de salud, no pueden acceder fácilmente a ellos, como parte de una política pública centrada en la dignidad y la inclusión social.

Durante el año se entregaron más de 6 mil aparatos de movilidad, más de 9 mil aparatos auditivos y más de 7 mil lentes graduados, lo que permitió mejorar de manera directa la calidad de vida, la seguridad y la independencia de miles de personas en todo Nuevo León.

Entre los beneficiarios se encuentra Fernando Camacho, originario de Montemorelos, quien tras varios años sin poder escuchar con claridad recibió aparatos auditivos que le han permitido recuperar su comunicación diaria. Su atención incluyó servicios auditivos y dentales brindados en una Estación de Servicio Público, donde destacó la importancia de estos espacios para quienes más lo necesitan.

La entrega de los apoyos se realizó a través de un esquema de atención directa y accesible, mediante las Estaciones de Servicio Público, el Pabellón Ciudadano y, en casos específicos, entregas a domicilio para personas con dificultades de traslado, con el fin de garantizar que los servicios lleguen a toda la población objetivo.

Las autoridades informaron que las personas interesadas en acceder a estos apoyos pueden acudir a las Estaciones de Servicio Público o al Pabellón Ciudadano, donde se ofrece orientación y atención como parte de una política social orientada a disminuir la desigualdad y fortalecer el bienestar comunitario.