Leonid Radvinsky, el reservado multimillonario que convirtió a OnlyFans en una de las plataformas más polémicas y rentables de la economía digital, murió a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer, informó la propia empresa con sede en Londres.

“Lamentamos profundamente anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en este momento difícil”, señaló la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

Radvinsky compró una participación mayoritaria en OnlyFans en 2018 y desde entonces transformó la plataforma en un fenómeno cultural que alteró la industria del contenido para adultos al permitir que los creadores cobraran directamente por lo que publicaban. También era dueño de Fenix International, la empresa matriz de la plataforma, de acuerdo con la última presentación de la compañía en Reino Unido.

Buscaba vender una participación mayoritaria de la empresa

Antes de su muerte, Radvinsky mantenía conversaciones para vender una participación de 60 por ciento en OnlyFans, una operación que habría dado a la empresa un valor estimado de 5 mil 500 millones de dólares.

Murió a los 43 años Leonid Radvinsky, el empresario dueño de la polémica plataforma OnlyFans, tras una larga lucha contra el cáncer.



Como propietario del sitio, Radvinsky tomó un servicio de nicho y lo llevó a escala global dentro de la "creator economy".



Con él a la cabeza, la… pic.twitter.com/i8GujEBt50 — Fernanda Familiar (@qtf) March 23, 2026

La plataforma, fundada en 2016 por Guy y Tim Stokely, alcanzó una notoriedad masiva durante los confinamientos por COVID-19, cuando muchos actores de cine para adultos y trabajadores sexuales la utilizaron como una fuente alternativa de ingresos.

Architect Capital, una firma de inversión con sede en San Francisco, sostuvo conversaciones para encabezar una oferta con capital y cerca de 2 mil millones de dólares en deuda. Hasta febrero, sin embargo, el proceso seguía en una fase inicial.

Radvinsky se pagó a sí mismo alrededor de mil 800 millones de dólares en dividendos desde 2021. Su fortuna estaba valorada en 3 mil 800 millones de dólares hasta mayo pasado, antes de que la empresa revelara un pago adicional de dividendos por 700 millones en agosto.

Llevó a OnlyFans a cifras millonarias

Aunque la empresa trató de atraer perfiles más convencionales, como chefs famosos y atletas, OnlyFans siguió siendo conocida principalmente por el peso del contenido para adultos.

La plataforma cobra una comisión de 20 por ciento sobre la mayoría de las suscripciones y contenidos vendidos. En 2024 reportó más de 4.6 millones de cuentas de creadores, alrededor de 377 millones de usuarios e ingresos por 1 mil 400 millones de dólares.

De Odesa a la cima de una industria digital

Leonid Radvinsky nació en la ciudad portuaria de Odesa, en Ucrania, y emigró con su familia a Chicago cuando era niño. Más tarde estudió economía en la Universidad Northwestern.

Según se ha reportado, comenzó a administrar sitios pornográficos desde la adolescencia. Uno de ellos, MyFreeCams, fue pionero en permitir pagos por contenido explícito en línea.

En sus últimos años residía en Florida. OnlyFans indicó que Radvinsky apoyó diversos proyectos filantrópicos a nivel global y que en 2024 trasladó su propiedad a un fideicomiso.

Entre las organizaciones que apoyó se mencionan el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, iniciativas de código abierto y la West Suburban Humane Society.