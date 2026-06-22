Para Clara Brugada, no hay crítica que valga. No importa si el video en tendencia lo publicó una persona usuaria atrapada en un tren. Tampoco si es la queja de una madre de familia que no llegó a trabajar por las inundaciones.

Según Brugada, no es posible que las personas usuarias critiquen las problemáticas modificaciones al transporte público. “¿Quién nos puede criticar por haber transformado una estación del Metro?”, cuestionó. Ha sido difícil identificar la estación desde la que hablaba pues, en lo que ella considera transformador, no se tomó en cuenta la necesidad de colocar señalética adecuada en las estaciones.

En defensa de la gestión del expriísta Adrián Rubalcava, Brugada volvió a instrumentalizar el clasismo. “Sólo [critican] aquellos que no usan el Metro». Para la morenista, es una “posición cómoda” señalar la destrucción de los vitrales de la Línea 2 o que los trabajos destruyeron la identidad de estaciones como Auditorio o Universidad.

Estaría más padre si sirvieran las escaleras eléctricas!!🥵 pic.twitter.com/tiv9cpcZSG — Tere Cisneros.♡ (@TeRe_Cisneros) June 22, 2026

Estaciones sin identidad

La estación Auditorio, de la Línea 7, albergaba un piano en sus escaleras. Podría parecer un mero accesorio, pero cabe recordar que es la más cercana al Centro Cultural del Bosque –complejo que alberga el Auditorio Nacional— y el Conservatorio Nacional de Música.

Además, alojaba una exposición permanente sobre el Metro de Londres, en colaboración con el British Council de México.

Por su parte, la estación Universidad es el puerto de desembarque al oriente de la Ciudad Universitaria. Remodelada recientemente, mostraba fotografías de los pedregales sobre los que se construyó el campus de la Universidad Nacional, los interiores de la Sala Nezahualcóyotl –uno de los recintos orquestales más importantes de Latinoamérica–, la fotografía oficial de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (Ojuem) y, en las vigas que sostienen el techo, frases alusivas a las personalidades y existencia misma de la UNAM.

Fotografías de la remodelación muestran el cubrimiento de frases memorables sobre la Universidad y la Ciudad Universitaria con pintura negra | Foto: redes sociales

Destacaban entre ellas las palabras de Rodulfo Brito Foucher, rector de la UNAM entre 1942 y 44: “este es el lugar más bello del mundo y aquí se construirá Ciudad Universitaria”.

A pesar de que México fue seleccionado como sede del Mundial 2026 en 2018, los trabajos de remodelación dieron inicio apenas unas semanas antes del partido inaugural, desatando críticas por cierres intempestivos de estaciones y trabajos realizados incluso en horario operativo, generando retrasos y accidentes.