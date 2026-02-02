Corea del Sur responde a México por carta de Sheinbaum sobre BTS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, respondió a la carta que ella envió solicitando que se considerara la posibilidad de más conciertos de la agrupación BTS en México.

Durante la conferencia de prensa desde la Cineteca Nacional Chapultepec, Sheinbaum explicó que en la respuesta se reconoce el interés de las y los mexicanos por el grupo surcoreano y que la solicitud fue comunicada a la empresa promotora de BTS, por lo que esperan que pronto se establezca contacto con el Gobierno de México para avanzar en el tema.

¿BTS dará más shows en México?

“Nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que muy pronto se pongan en contacto”, detalló la mandataria al hablar de la carta enviada al presidente de Corea del Sur.

#EnLaMañanera | Claudia Sheinbaum confirma que el presidente de #CoreaDelSur, Lee Jae-myung, contestó la solicitud sobre más conciertos de BTS en México: “ya se puso en contacto con la productora y esperemos que sean buenas noticias” pic.twitter.com/KGGxYwXnwG — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) February 2, 2026

La petición de Sheinbaum ante la alta demanda

El anuncio se da en medio de la euforia por las presentaciones de BTS en México, programadas para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, luego de que la demanda de boletos entre sus fans superara ampliamente la oferta disponible.

Ante el interés masivo del público, conocido como el ARMY, Sheinbaum decidió enviar una carta diplomática al presidente surcoreano para explorar la posibilidad de incluir más fechas o alternativas que permitan que más seguidores puedan disfrutar de los conciertos. Corea del Sur agradeció el interés de la afición mexicana y confirmó que la solicitud está siendo analizada con la promotora del evento.