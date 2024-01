Comité internacional se reúne en la UNAM para crear norma ISO

• La Universidad Nacional forma parte del Comité Técnico de Innovación de la ISO desde su fundación; es la primera vez que el grupo viene a México

• La UNAM tiene 336 laboratorios certificados, dijo María Soledad Funes Argüello

Expertos de varios países visitan esta semana la UNAM para desarrollar la norma ISO 56001 de Sistemas de Gestión para la Innovación, un parámetro de calidad mundial que impulsa la creatividad y el trabajo innovador dentro de las instituciones.

“Nuestra Universidad tiene 336 laboratorios certificados con la norma ISO 9001 y algunos de ellos están también certificados con la norma ISO 17025, lo que garantiza la calidad de los resultados que producen”, informó la titular de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC), de la UNAM, María Soledad Funes Argüello, al dar la bienvenida a los especialistas del Comité Técnico de Innovación de la ISO.

En el Auditorio de la Torre de Ingeniería, recordó que, desde su creación, la Universidad Nacional apoya la resolución de los problemas científicos y tecnológicos a los que se enfrenta la sociedad. Además, a partir de la fundación de esa organización, la UNAM participa como miembro permanente, y es la primera vez que este grupo viene a México.

“Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 nuestros laboratorios certificados desarrollaron prototipos de vacunas, biosensores y ventiladores, entre otras innovaciones. Y hace un par de semanas, el grupo de investigación LINX, del Instituto de Investigaciones Nucleares, logró que la NASA y Peregrin enviaran a la Luna el proyecto de robots Colmena, marcando un hito en la investigación espacial en nuestro país”, señaló.

Funes Argüello destacó que a los integrantes del Comité les agradará saber que hemos implementado la ISO 56002, predecesora de la ISO 56001, en laboratorios de las facultades de Ingeniería y de Ciencias, así como en el Instituto de Investigaciones Biomédicas.

“Estamos esperando que concluyan este año la nueva norma ISO 56001 para empezar con su implementación en nuestros laboratorios ya certificados. Estamos seguros de que esta nueva norma apoyará el desarrollo de innovaciones en nuestros laboratorios y grupos de investigación, así como también en las empresas y cadenas de suministros de nuestro país”, afirmó.

La titular de la CIC externó a los visitantes que tienen una importante tarea a futuro: crear una norma que sea entendible y de fácil aplicación, que la comunidad de sistemas de gestión y la industria acepten como suya y que pueda usarse a lo largo del tiempo.

En entrevista, la coordinadora de Gestión para la Calidad de la Investigación, Flor Mónica Gutiérrez Alcántara, quien fungió como presentadora, comentó que la visita es importante porque este Comité es la organización que más normas produce en el mundo, y México, por ley, tiene que seguir algunas de ellas.

“Nosotros hemos ya implementado algunas normas de este Comité en nuestros laboratorios ya certificados, son normas de Gestión de Innovación, especialmente en innovaciones médicas”.

Explicó que la regulación en México establece que todas las transferencias de tecnología deben tener procesos estandarizados, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). “Y esta norma de innovación la 56002, y ahora la 56001, van a ayudar mucho a nuestros laboratorios precisamente para cumplir con esa parte”.

En el presidium también estuvieron Arquímedes Ruiz Orozco, director del National Metrology Center from the Ministry of Economy; Andrew Stanton, convenor of Working Group 1 of the ISO Technical Committee for Innovation Management; Peter Merrill, project leader for ISO 56001; y Guillermo Granados, chair of the Mexican Mirror Committee.