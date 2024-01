Fernanda Familiar: Más de 10 años hablando sobre el reclutamiento forzado de niñas y niños

Desde hace más de 10 años, Fernanda Familiar ha puesto sobre la mesa uno de los temas que, hasta apenas, está siendo tendencia: el reclutamiento forzado de niñas y niños.

En 2010, Fernanda hizo una publicación en lo que antes se llamaba ‘Twitter’:

35 mil niños forman parte del crimen organizado. Matan, destazan, roban, mutilan, portan armas, Es la herencia de sus familias. — Fernanda Familiar (@qtf) December 3, 2010

Mientras que el 27 de enero de 2014, Fernanda escribió lo siguiente:

«Encuentro una foto en AFP que me causó escalofrío, a primera vista cualquiera pensaría que es una imagen del medio oriente, pero la foto es la imagen de un niño michoacano en la que se aprecia como ayuda en un puesto de revisión en Tancítaro… Veo detenidamente su rostro y me dan deseos profundos de llorar. Es a esa edad (no calculo más de 6 años) qué el ambiente que lo rodea no son juguetes lúdicos, ¡son armas!

En una breve investigación, uno encuentra fondos inimaginables de los que nadie habla o refiere; esa “siembra” de valores que muchos niños michoacanos viven cómo una realidad “inspiradora”, es grave y miserable. Muestro el presente y el futuro de aquellos quienes viven su infancia a través del ejemplo de aquellos criminales que son ya un estereotipo a seguir.

¿Puede haber algo más violento que la realidad? ¡No! Compruebo en este ejemplo que no. La descomposición social existe y es brutal en menores de edad y ¿quién calcula, al cabo de los años, las venganzas que representarán? Hablamos de Michoacán desde diversos puntos periodísticos, políticos, sociales, federales pero ¡hay que empezar a hablar de los niños y niñas, también! Este trabajo muestra la urgencia de hacerlo.»

Años después, siguió poniendo en la lupa que el reclutamiento forzado de niñas y niños para el crimen organizado era algo que continuaba sin ningún tipo de castigo:

Unos 460,000 niños están reclutados en las filas del narco, sostuvo Alfonso Durazo, próximo Secretario de Seguridad elegido por AMLO.

Y ¿cuántas mujeres? Porque gracias a ellas subsiste el crimen organizado. No hay un secuestro sin la ayuda de una mujer, por ejemplo.

FernandaF pic.twitter.com/vJWgFf8azw — Fernanda Familiar (@qtf) September 20, 2018

Eso no es todo, pues como puso en la mira Familiar, los habitantes están viendo en los cárteles ‘aliados’, a pesar de que reclutan, matan y drogan a sus hijas e hijos. En 2019, la periodista nos mostró una imagen que nos quita toda esperanza:

Sicarios del CJNG regalan juguetes a niños en su día.

El Cártel del Golfo y Los Zetas, son las principales organizaciones que más niños reclutan.#ConLosNiñosNo pic.twitter.com/0CMfpmvr2G — Fernanda Familiar (@qtf) May 3, 2019

Como hemos visto, Fernanda Familiar ha continuado la investigación y visibilización de este tema que nos atañe a todos, pues no hay un futuro prometedor para nuestras infancias.

Dicho delito no está tipificado en nuestro país, por lo que sigue siendo un delito que comenten sin ningún tipo de castigo. Según la organización Tejiendo Redes Infancia, entre 30 y 35 mil menores de edad son reclutados anualmente.