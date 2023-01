Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han trabajado por años juntas, en el proceso han sido y dejado de ser pareja, pero su amistad se ha mantenido. Sin embargo, dejaron ver que han estado pasando por un leve distanciamiento con el que Oliver no está del todo de acuerdo.

Durante una transmisión reciente de su programa, donde tuvieron como invitada a Viviana Martinez, Oliver no dudó en reclamarle a Andrade la falta de interés que puede aparecer entre ambas.

Andrade explicó que su vínculo es tan estrecho y profundo que no necesita ver a su compañera para saber cómo se encuentra. «Ahora trae ese look porque a veces le digo: ‘oye no’ más te veo en el programa, ya no te veo, no platicamos, no te juntas conmigo’, y me dice: ‘¿para qué te tengo que ver si siempre estoy contigo?'», dijo Oliver.

Agregó que aunque también comprende así la conexión con Andrade, extraña saber más de ella. «Y sí lo entiendo pero a veces también extraño (que me pregunte) ¿qué onda? ¿Cómo estás?». Por su parte, Andrade dijo que ella no tenía reclamos hacia Oliver, pues la ‘suelta’, a lo que su compañera replicó: «Me sueltas… Te estoy diciendo que no me sueltes».

Por otro lado, Andrade admitió que tuvo una pareja sumamente celosa que le prohibía relacionarse con su compañera, por lo que le reclamaba cada que tenían que trabajar. Así, durante un viaje, terminó por aventar su teléfono para cortar la comunicación.