Daniela Luján confesó, en medio de llanto, que tiene depresión funcional. La revelación la hizo en su el programa Envinadas de YouTube, donde además detalló que fue diagnosticada con ansiedad y depresión.

«Este año, como que desde antes lo quería decir en voz alta, pero era como no quiero sonar malagradecida tampoco porque soy muy afortunada en muchos aspectos. He tratado de ser obsesivamente feliz que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo como bueno y sacarles el aprendizaje que para eso están las emociones. El punto es que bueno eso tenía yo como desde pre-pandemia, pandemia fue un remanso de paz un poquito de hecho», dijo.

También detalló: «Me empecé a sorprender como con pensamientos superoscuros a mí misma y entonces el año pasado, ¿qué tendrá’, como septiembre-octubre (…) y nada, me desperté un día y dije: ‘ya güey ya todo la chinga, ya me quiero morir’ (…) lo que empecé yo a negociar conmigo misma fue mi fecha de muerte».

Así, le le detectaron depresión funcional, que le permite estar activa. Se trata de un tipo de depresión que permite interactuar socialmente, pero con un gran vacío interior.