Marx Arriaga acepta el reto de debatir con Aurelio Nuño sobre la situación educativa en México

Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha aceptado el desafío de debatir con el exsecretario de la misma dependencia, Aurelio Nuño, sobre la situación actual del sistema educativo en México. El reto fue lanzado durante el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.

Arriaga Navarro respondió a través de su cuenta de X, criticando la gestión de Nuño durante su tiempo en la SEP.

Dice @aurelionuno que le duele la NEM, pero no le dolió la violencia que aplicó sobre lxs maestrxs, no le dolió el utilizar la fuerza del estado para golpearlos, el quitarles sus trabajos. ¡Eso no le dolió! Todo según él por una calidad educativa

¡@lopezdoriga aceptamos el reto! pic.twitter.com/sBJoJebCyP

— Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) January 26, 2024