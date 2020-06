El lunes, un grupo de científicos publicó un artículo sobre la identificación de un nuevo virus de gripe porcina, tipo aviar H1N1, con genes virales pandémicos similares a los de 2009.

La nueva gripe porcina se identifica como EA H1N1 y es estudiada por investigadores de la Universidad de Agricultura de China, liderados por el profesor Kin-Chow Chang, quienes apuntan a que el virus se convirtió en predominante en las poblaciones porcinas desde 2016, facilita la infección humana y tiene todas las características esenciales de ser candidato a pandemia.

«Aquí, identificamos un virus eroasiático H1N1 reagrupado que posee A/H1N1pdm09 y genes internos derivados de TR, denominado genotipo 4 (G4 EA H1N1), que se ha convertido en predominante en las poblaciones porcinas desde 2016. Similar al virus que generó la pandemia de 2009 ( A/H1N1pdm09), los G4 tienen todas las características esenciales de un candidato a virus pandémico», escribieron en su texto para la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los investigadores señalaron que los cerdos se consideran anfitriones importantes para la generación del virus de influenza pandémica. Hablan de un virus H1N1 con genotipo 4 (G4) similar al de la pandemia de 2009. «Los virus G4 se unen a los receptores de tipo humano, producen virus de progenie mucho más altos en las células epiteliales de las vías respiratorias humanas y muestran una infectividad eficiente», dicen.

Los científicos encontraron evidencia de infección reciente en personas que trabajaban en la industria porcina en China, pese a que nos es un problema inmediato, aseguraron que «no debemos ignorarlo». Así, el grupo urgió a que se implemente el control de los en cerdos y el monitoreo cercano en las poblaciones humanas.

El virus de la gripe porcina, última influenza pandémica que se registró en el mundo, azotó a México e inició en su territorio en 20009; fue una variante de la cepa H1N1 que mutó pasando de los cerdos a humanos y posteriormente a otras personas.

Con información de Hipertextual y El Financiero