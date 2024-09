Buscan establecer coalición internacional de observatorios, ante crisis ambiental global

La UNAM, la Universidad de Arizona, el CNRS en Francia, la Université Mohammed VI Polytechnique en Marruecos, y el Arava Center for Sustainable Agriculture de Israel, trabajan en la creación de una Coalición Internacional de Observatorios de Resiliencia.

Por ello, expertos de estas instituciones se reunieron en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, de la UNAM, para compartir información generada en cada una en temas como bonos de carbono, modelos climáticos, recuperación de suelos, educación, entre otros, a fin de visualizar el futuro ambiental creado por el cambio climático global.

Al inaugurar The Coalition for Biosphere Resilience. Global Environmental Research Working Conference: Connecting Environmental Research to Climate Solutions, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz, destacó que unirse para la establecer la Coalición es un claro ejemplo de la colaboración internacional para enfrentar los desafíos mundiales.

En el encuentro organizado por la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales (CRAI), recordó que para la Universidad la sustentabilidad es uno de los principios que guían sus acciones, como es el caso de la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad, esfuerzo integral que trabaja en tres principales ejes programáticos; campus sustentables, educación y capacitación, además de actualización de la infraestructura.

Martínez Ruíz añadió: la UNAM, con su Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad, inició la implementación de acciones en sus campus, pero entendemos que nuestra labor es contribuir a un esfuerzo mayor que impacte más allá de nuestras fronteras. La ciencia debe ser aplicada y el conocimiento local es fundamental para adaptarlo a soluciones, a las necesidades específicas de cada comunidad y hacerla realidad.

A su vez, titular de la CRAI, William Lee Alardín, aseguró que el objetivo de la reunión es compartir como instituciones y sectores sobre la sustentabilidad, resiliencia y lo que podemos hacer para tener un mejor lugar en el cual vivir, además de dar impulso a iniciativas prácticas y realistas, a fin de enfrentar un ambiente complicado.

En los últimos meses -en colaboración con nuestros socios en la Universidad de Arizona, CNRS en Francia, Université Mohammed VI Polytechnique, en Marruecos, y el Arava Center for Sustainable Agriculture of Israel, entre otras instituciones- hemos conversado sobre invitar a los jóvenes a pensar en estos temas, que se relacionen con estos problemas y piensen en soluciones, detalló.

Como instituciones, es decir, academia, sociedad, empresas y gobierno necesitamos ofrecer un respaldo de conocimiento para realizar estas actividades, aseveró Lee Alardín.

Ante académicos e investigadores de las instituciones participantes, la, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Ofelia Angulo Guerrero, enfatizó:

En el gobierno capitalino se han implementado políticas para reducir la huella humana en el ambiente, por ejemplo el uso de plásticos de un solo uso, se trabaja con las industrias de reciclaje y en programas de educación para estudiantes de bachillerato; además, con pobladores de Xochimilco para cultivos en chinampas, con el propósito de que se interesen cada vez más en este tema.

Angulo Guerrero estimó que estas colaboraciones son esenciales gracias a instituciones como la UNAM, la Universidad de Arizona, entre otras de educación superior, con las que trabajan en un objetivo común: combatir el cambio climático.

De acuerdo con el especialista de la Universidad de Arizona, Joaquín Ruiz, uno de los principales objetivos del Observatorio Internacional de Resiliencia es generar conocimiento sobre lo que pasa con la crisis global, saber qué ocurre a nivel crónica de manera local debido al aumento de la temperatura, la inseguridad alimentaria e inseguridad energética, por lo que cada vez más poblaciones tienen problemas que los obligan a migrar de sus hogares.

Es tiempo para que grupos como el nuestro revisen lo que ha pasado y generen acciones que impacten a futuro; hasta ahora nos hemos movido, lento, es tiempo de hacerlo más rápido. El propósito es generar acciones y soluciones en torno temas clave, por ejemplo alimentación para las metrópolis.

Al hacer uso de la palabra, el investigador de la Universidad de Arizona, Greg Bran Gafford, señaló que entre las acciones sugeridas está ampliar las redes de trabajo, especialmente en producción de alimentos, manejo, obtención y conservación del agua potable, entre otros.

El también director de Soluciones en Resiliencia apuntó: esperamos tener mejores aproximaciones con nuestros aliados como la UNAM, con quien podemos realizar trabajo a partir de bachillerato para que los jóvenes generen sus propias ideas para la solución de los grandes problemas, es una gran oportunidad.

Rodolfo Lacy, consultor internacional y exenviado especial sobre Asuntos Climáticos ante las Naciones Unidas, comentó que la reunión es una oportunidad para pensar y construir el futuro, junto con la nueva generación.

Trabajamos duro en México para crear una red de colaboración clara que permita llegar al mercado, generar instrumentos económicos, tenemos una decisión clara para enfrentar los problemas que nos afectan a nosotros y al mundo, reiteró.

En su oportunidad, el director corporativo del Grupo Bal, Jaime Lomelí Guillén, rememoró que desde hace varios años trabajan en elaborar proyectos que les permitan ser más sustentables, pues la iniciativa privada está preocupada por el cambio climático “y hemos emprendido acciones para enfrentar el problema mediante el uso cada vez más de tecnologías limpias”.