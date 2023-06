Sigue la búsqueda de Titán, submarino que iba a los restos del Titanic

La embarcación llamada Titán está tripulada por cinco personas que buscaban explorar los restos del Titanic en el Atlántico Norte. Sin embargo, están desaparecidos desde el pasado domingo.

Este miércoles a primera hora, la Guardia Costera estadounidense informó, por medio de redes sociales, que un avión canadiense P-3 había detectado ruidos submarinos en la zona de búsqueda, por lo que los vehículos operados a control remoto fueron reubicados para explorar el origen de estos.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023