Se queda sin oxígeno el sumergible que iba hacia el Titanic. Encuentran escombros dentro del área de búsqueda

Se han cumplido las 96 horas de oxígeno con las que contaban los tripulantes del sumergible que desapareció en una expedición hacia los restos del Titanic.

Después de una exhaustiva búsqueda de cinco días, siguen sin encontrar el sumergible en el que se encontraban cinco personas a bordo, entre ellos, el dueño de la compañía, que resulta ser el esposo de la tataranieta de los Strauss, pareja que murió en el Titanic.

De acuerdo con datos de la empresa, el momento exacto de perdida de oxígeno depende de diversos factores, como la energía de la nave, la calma de los pasajeros e incluso, de que el Titán esté intacto.

La Guardia Costera estadounidense informó que un vehículo teledirigido desde un buque canadiense, alcanzó el fondo del océano y comenzó con la búsqueda del sumergible. Hasta el momento, se encontraron escombros en el área de búsqueda, aún esperan la confirmación de esta información:

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023