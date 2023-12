Reanudación de la ofensiva en Gaza: Israel y Hamás rompen tregua

El ejército de Israel ha reanudado su ofensiva contra la franja de Gaza, con bombardeos aéreos en el sur, artillería en el norte y combates intensos en la ciudad de Gaza. Los ataques se reanudaron minutos después de que expirara el cese al fuego mediado por Qatar y Egipto, que había estado vigente durante una semana. Israel ha culpado a Hamás por romper el alto el fuego al disparar contra su territorio.

La reanudación de la guerra se produce después de que Hamás liberó a ocho rehenes, incluyendo a la mexicana-israelí Ilana Gritzewsky Camhi, secuestrada el pasado 7 de octubre. En respuesta, Israel liberó a 30 prisioneros palestinos.

Según informes de Al Jazeera y Haaretz, los ataques aéreos se están llevando a cabo en el sur del enclave, mientras que Jan Yunis y Rafá, en el noreste, están siendo sometidos a fuego de artillería. En el centro, los tanques están atacando cerca de los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij.

#ÚLTIMAHORA ❗️ Más de 100 muertos tras los intensos bombardeos israelíes sobre Gazahttps://t.co/PQLCz8DUBS pic.twitter.com/axLHCu8iMG — RT en Español (@ActualidadRT) December 1, 2023

The New York Times informó que la inteligencia militar de Israel había conocido un plan de batalla de Hamás desde hace más de un año, pero lo descartó por considerar que el movimiento palestino no tenía la capacidad de ejecutar una ofensiva de tal magnitud.

Durante la tregua de una semana, Hamás y otros milicianos en Gaza liberaron a más de 100 rehenes, la mayoría de ellos israelíes, a cambio de 240 palestinos liberados en Israel. Sin embargo, la liberación de todos los rehenes en Gaza ha dificultado la posibilidad de una nueva extensión de la tregua.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha instado a Israel a actuar de acuerdo con el derecho internacional humanitario y a tener un plan claro para proteger a los civiles y garantizar las necesidades humanitarias en el enclave si decide reanudar la guerra.