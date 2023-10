Gobernador de Nuevo León, Samuel García, pide al Congreso «ponerse a jalar» tras nombramiento de interino

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, envió un mensaje al Congreso de la entidad pidiendo que «se pongan a jalar» después de que ayer tomaran protesta a José Arturo Salinas Garza como el nuevo mandatario interino, a pesar de que asumirá oficialmente el cargo el próximo 2 de diciembre.

Durante la presentación del nuevo helicóptero Black Hawk para tareas de seguridad, García Sepúlveda habló sobre la ceremonia de toma de protesta en el Congreso y calificó este acto como un signo del «pavor» que siente la alianza PRIAN (PRI y PAN) ante su administración.

García Sepúlveda destacó que el nuevo gobernador interino pertenece al poder judicial y anteriormente se desempeñaba como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia local. En tono irónico, mencionó que podría considerarse un «empleado» del Congreso estatal.

El gobernador no se detuvo ahí y se burló de la ceremonia de toma de protesta, ya que algunos legisladores llamaron a Salinas Garza «gobernador», a pesar de que no fue elegido por votación ciudadana. También destacó que la Constitución de Nuevo León establece que un magistrado del Poder Judicial no puede ocupar un cargo en otro poder del estado, lo que llevó a cuestionar la idoneidad de la elección del gobernador interino.

En un tono sarcástico, Samuel García sugirió que si el Congreso lo desea, podría darle al gobernador interino un cargo en el Poder Legislativo o incluso nombrarlo «rey» de la entidad. También criticó el desempeño de Salinas Garza como magistrado y expresó su desacuerdo con la decisión tomada por el Congreso.

Finalmente, el gobernador respaldó la postura del presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, de no unirse al Frente Amplio por México y argumentó que los partidos tradicionales están llenos de críticas por parte de la ciudadanía debido a su pasado en el poder.

La controversia en torno al nombramiento del gobernador interino de Nuevo León continúa, y esta declaración de Samuel García agrega más leña al fuego en un proceso político en curso en el estado.