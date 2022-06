El gobernador Samuel García se deslindó de la crisis hídrica que vive su estado, Nuevo León (NL), y se quejó por los ataques constantes es su contra, en una polémica rueda de prensa.

La semana pasada, el Gobierno de NL informó que la ciudad contaría con servicio de agua potable de 4 a 10 de la mañana. Así, en municipios como García, El Carmen, Pesquería, Escobedo y la zona norte de Monterrey hay colonias con cortes prolongado.

«Ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz (…) la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si me toca el abasto del agua, pues no señores, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz a CFE», dijo.

Insistió en que el responsable de esta crisis es el exgobernador Jaime Rodríguez y pidió a la población dejar a un lado los insultos.

¡AHORA RESULTA QUE TENGO QUE TRABAJAR!



Más tarde, tras las fuertes críticas a su postura, García informó que tuvo una reunión de trabajo con el secretario de gobernación Adán Augusto López sobre el desabasto de agua.