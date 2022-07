La cantante Sasha Sokol confirmó que hace presentó una denuncia en contra del productor Luis de Llano Macedo, a quien acusó públicamente de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad.

«Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más», dijo. Agregó que fue ratificada y que él está notificado.

El pasado 8 de marzo, Sokol compartió un texto titulado Luis de ya no en el que dijo: «Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano». En él abordó la relación que mantuvo en su adolescencia con el productor, quien superaba los 30 años.

En respuesta, el productor compartió un comunicado, en sus redes sociales, en el que ofreció una disculpa a Sokol, pero tildaba de «falsas» las «especulaciones y acusaciones» en su contra.

Así, la cantante retomó el tema en sus redes sociales y detalló más su relación y le advirtió: «Nos vemos en los tribunales».

«Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza», escribió en su publicación.