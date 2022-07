La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedaron a cargo del Tren Maya, pues fue declarado como obra de seguridad nacional, reveló Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

«Es un tema de seguridad nacional, hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública», dijo el funcionario.

Agregó: «Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos, que determine el juez, estamos esperando que nos vuelvan a signar la audiencia, se ha diferido varias veces, ya aportamos para los alegatos».

May Rodríguez agregó que las secretarías de Gobernación y de Seguridad ordenaron el reinicio de las obras en su tramo 5. «En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicie nuevamente, nosotros no intervenimos, no es Fonatur», detalló.