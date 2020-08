Esta mañana, Erika Buenfil enfrentó la polémica sobre las declaraciones hechas por Juan José ‘Pepillo’ Origel y Martha Figueroa.



Durante el programa matutino Hoy, el conductor de espectáculos y la actriz se sentaron a platicar sobre lo ocurrido. El momento fue aprovechado por Pepillo, para pedirle una disculpa pública, luego de que la actriz revelara, en Fernanda Talks Home, que se había molestado por las burlas hacia su hijo.



Finalmente, con un ramo de flores que Origel le entregó frente a las cámara, se fumó la pipa de la paz.

El segmento que dio lugar a este momento, inició con el conductor explicando que Erika «se molestó por lo que dijimos en el programa. Se habló de su hijo, yo no hablé, no dije nada del niño. Lo conozco desde chiquito, tú lo sabes. Lo acepto, dije que me chocaba el TikTok, pero que tocara otra cosa».



Por su parte, Buenfil reiteró que no fue al programa para aclarar lo que se dijo, sino para defender a su hijo.



«Lo único que puedo decir es que con mi hijo no. Tocar fibras delicadas de la vida personal, no solo mías que corresponde a la vida de él… lastima y ya hiere. Lo que me lastima es cuando él me lo comenta. El enojo fue creciendo, me quedé callada. No vengo a aclarar qué se dijo…¡Con mi niño no!», expresó Érika Buenfil.



Aquí el momento vivido esta mañana: