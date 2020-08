La actriz y modelo mexicana Ana Belena Fernandez ha sido señalada, junto con Daniel Rocha, de utilizar sin pagar la propuesta de diseño para el local que recientemente inauguró, dedicado al arreglo y cuidado de uñas: Go Nails.



Los señalamientos se han dado a conocer por medio de redes sociales, donde Santos Issac Montes detalló las interacciones que tanto él como su socia tuvieron en torno al proyecto. «¿Cómo le llamarían cuando se hace un trabajo para un cliente, el cliente usa lo que trabajaste y no te paga? Para mí es ROBO», escribió en un post.



«GOnailsmexico se construyó a base de un robo. Lo expongo como una lección para todos aquellos que creen que se pueden salir con la suya y no pagar las consecuencias, no es un tema de dinero es un tema de ética y educación», agregó.

De acuerdo con la versión de Montes, fue Daniela quien se comunicó con Nélidas para comentarle que esta interesada en una propuesta de diseño y concepto. Debido a que fue bien recibida, se les habría detallado que la siguiente etapa era generar renders, mostrarlos y posteriormente comenzaron a cotizar el proyecto.



«Nosotros sabíamos que su presupuesto era limitado y les comentamos que haríamos un esfuerzo para intentar ajustarnos a sus costos. Se entregó la primera cotización y ahí empezaron las complicaciones porque no tenían el dinero para construir un lugar así», dijo. Así, detalló que se hicieron ejercicios para bajar los costos, junto con la propuesta de hacerlo por etapas para repartir los costos.



Sin embargo, menciona el texto, «al final, nos dijeron que no lo iban a construir con nosotros pero que sí les había gustado mucho el diseño que generamos (local actual), que si les podíamos cotizar solamente eso. Les hicimos la cotización por el desarrollo del concepto/diseño, nuevamente les pareció mucho dinero. $15,000 pesos por todo el desarrollo de diseño de su local, interacciones, identidad, concepto, etc. Como no se llegó a un acuerdo, les dejamos claro que no cedíamos los derechos del diseño y que no podían utilizarlo».



Por ello, al ver inaugurado el local con su propuesta desarrollada, sin aviso ni paga, el hombre habría optado por exponer lo sucedido.



«El robo se da en muchos niveles, en cualquier lugar, entre “amigos” y desconocidos. La gente que “tiene dinero” para invertir y generar un negocio, tristemente también roba. No me pagaron ni a mí, ni a mi socia. Nosotros tuvimos que pagarle a quien realizó los renders. Daniela Rocha y Ana Belena Fernandez hablan del empoderamiento femenino pero hacen este tipo de acciones, no pagarle su trabajo a una mujer que fue profesional y les hizo un buen trabajo», finalizó su escrito.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157235272392204&id=529607203

Por su parte, hace dos días, Ana Belena compartió en su Instagram la inauguración del local. «Les presento con mucha emoción la inauguración de mi sueño hecho realidad!!!», escribió acompañando un video.