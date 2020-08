Tras los comentarios de Erika Buenfil, en Fernanda Talks Home, sobre su molestia con Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, y toda la polémica desatada al respecto, el conductor ha lanzado una respuesta en su canal de YouTube a falta de una vía de comunicación más directa con ella.



Con un video de menos de tres minutos, Pepillo mostró su versión de los hechos y las consecuencias que está viviendo luego de los calificativos utilizados por Buenfil. «Qué fácil es hablar y decir y tornar y llorar (…) Aquí, de frente le voy a decir a la señora Erika Buenfil. Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra de tu hijo, una palabra de tu hijo, una; bien o mal o lo que tú quieras. Si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión o en algún programa, entonces acepto todas las ofensas y todo lo que me echaste encima: a tus seguidores».

Buenfil detalló, durante su entrevista con Fernanda Familiar, que el motivo de su enojo con el periodista respondía a la referencia hacia su hijo, Nicolás Buenfil, como como «Zedillito», en medio de una crítica hacia su presencia en redes durante una emisión de Con Permiso, programa conducido por Origel y Martha Figueroa, quien utilizó micho mote.



«Y si yo hice TikTok e hice el ridículo fue mi pedo, no de ellos y no los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar. Yo creía que (Pepillo) era mi amigo, y por sacar una nota en un programa chafa que nadie ve, pero no», dijo Erika.

«Que él (Pepillo) reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, y porque soy una chinchona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben», agregó.