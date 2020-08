La participación de Erika Buenfil en Fernanda Talks Home no ha parado de dar de qué hablar, luego de que a principios de mayo, Juan José ‘Pepillo’ Origel iniciara una polémica con la actriz.



En aquel momento, Buenfil respondió con un meme, por lo que el periodista trató de disculparse con ella. Sin embargo la comunicación personal no fue posible.



Así, durante su conversación con Fernanda Familiar fue que detalló los motivos de su enojo, dando como certeza que no perdonaría a Pepillo Origel ni a Martha Figueroa. «No lo voy perdonar», aseguró

De acuerdo con Erika su molestia no estuvo relacionada con las criticas hacia sus videos en TikTok sino los comentarios que hicieron sobre su hijo.



«Mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto. Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hablé de él despectivamente… Y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen ni él ni nadie», dijo con la voz entrecortada, una respuesta que sorprendido a medios nacionales y que ha merecido la atención del medio del espectáculo.



Tras años de trayectoria actoral ahora se ha coronado como la reina de TikTok. Por lo que reveló cómo fue que descubrió la aplicación.