A principios de mayo Pepillo Origel comentó con Martha Figueroa que ver a Erika Buenfil en TikTok ya lo tenían «harto».



Durante su critica, Figueroa hizo referencia al hijo de la actriz y lo llamo «Zedillito», siendo esto lo más molestó a Buenfil, como lo comentó en Fernanda Talks Home, más allá de lo que mencionaran respecto a su papel dentro de las redes sociales.



Aquí los comentarios que realizaron para el programa Con Permiso:

«Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, y porque soy una chinchona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo ni cómo», dijo Erika en Fernanda Talks Home, al ser cuestionada sobre sus diferencia con ambos periosdistas.



«Y si yo hice TikTok e hice el ridículo fue mi pedo, no de ellos y no los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar. Yo creía que (Pepillo) era mi amigo, y por sacar una nota en un programa chafa que nadie ve, pero no», dijo.