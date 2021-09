«Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema (…) El mensaje que quiero dar: es definitivamente una decisión muy personal, en los tiempos de cada mujer, cuándo decide hablar, cuándo decide alzar la voz, no es fácil. Los procesos en el país, sin duda, desalientan mucho», declaró Nath Campos, en conferencia de prensa, luego de dar a conocer la sentencia de Ricardo González, conocido como Rix, quien se declaró culpable de violación, tras su denuncia.

Rix fue sentenciado, por violación equiparada en grado de tentativa, a una pena de tres años y dos meses de prisión. De acuerdo con la abogada de la también youtuber, el sujeto «admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años dos meses. Sentencia que ha quedado firme».

#AHORA La youtuber Nath Campos habla de la resolución de su caso por abuso sexual. Su agresor, Ricardo González, fue sentenciado a tres años dos meses de cárcel luego de que se declaró culpable.

Video: Nicole Trejo/EL UNIVERSAL

VIDEO | "Vi que mi historia movió": Nath Campos agradece apoyo luego de que su defensa diera a conocer que Rix se declaró culpable

El 22 de enero, Campos difundió un video en su canal de YouTube, donde dio a conocer el abuso sexual que vivió como víctima de Rix. Así, la hija del compositor Kiko Campos y hermana de la actriz Gloria Aura y el cantante Pablo Campos, detalló su experiencia en un video de casi 50 minutos.

De acuerdo con su versión, Rix y ella se conocieron antes de iniciar su carrera en las redes sociales, por amistades en común y al momento de la agresión se encontraban representados profesionalmente por el mismo equipo. Así, pese a informar lo ocurrido con el equipo y buscar su ayuda, la joven se vio revictimizada y llevada a ‘olvidar’ lo ocurrido para no afectar su carrera profesional.

Sin embargo, un episodio posterior de acoso hacia su madre la llevaron a retomar el caso y ser enérgica con su intención de cortar cualquier lazo laborar con el sujeto.

Finalmente, de acuerdo con su testimonio compartido, Nath comenzó un trabajo personal por medio de terapia y apoyo de su círculo cercano para superar esta situación y enfrentarla de manera directa. En el proceso, supo de más casos similares con el mismo sujeto, por lo que mantuvo su intención firme hasta llegar a este punto en el que se sintió lista para hacerlo público.

Una de las reflexiones más remarcadas con la youtuber fueron las sus primeras reflexiones tras el lamentable hecho y la inexperiencia respecto al tema a la que se enfrentó por parte de quienes la rodeaban y a quienes acudió para recibir apoyo, sin obtener lo esperado.

Debido al complicado proceso en el que se vio involucrada, Nath sumó a su publicación datos importantes para este tipo de víctimas, como:

CENTROS DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN CDMX: https://www.fgjcdmx.gob.mxhttps://datos.cdmx.gob.mx/explore/dat…

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? https://tojil.org/que-es-la-violencia…

APOYO PSICO-EMOCIONAL: 800-911-20-00

ATENCIÓN INTEGRAL- LINEA MUJERES: 55-56-58-11-11

LÍNEA MUJER Y WHATSAPP DE CONFIANZA: 55-55-33-55-33

RED NACIONAL DE REFUGIOS: rednacionalderefugios.org.mx