La conductora Flor Rubio se lanzó en contra de Juan José ‘Pepillo’ Origel, luego de que este compartiera que ya le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra COVIS-19 en Estados Unidos.



«Me siento muy bien, siento que me quitaron un peso de encima. No hice nada, fui a vacunarme, espero que todo mundo se vacune. Llegué como siempre, como cualquier turista, me fui a poner la vacuna, nadie me dijo nada, me vacunaron y ni me preguntaron. (…) Yo no soy nadie para decirle nada a las autoridades ni a nadie, amor y paz», dijo el conductor.



«Que bueno que reconoce que no es nadie para decirle nada a nuestra autoridades, porque esta entrevista es un canto al cinismo, al abuso, a la desvergüenza, a la soberbia», dijo Rubio.

«Es una actitud de soberbia. Yo creo que la vacuna tienes que ponértela cuando te toque, porque evidentemente estamos en una pandemia y nos está tocando de acuerdo a nuestras edades, hay que respetar las normas», agregó Horacio Villalobos.