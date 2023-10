Britney Spears revela doloroso aborto durante su relación con Justin Timberlake

Britney Spears, la icónica princesa del pop, ha compartido una revelación íntima en sus próximas memorias «The Woman In Me». Según un adelanto publicado por la revista People, la superestrella revela que tuvo un aborto cuando estaba en una relación con Justin Timberlake, el cantante de NSYNC. En este pasaje de sus memorias, Spears relata un capítulo de su vida entre 1999 y 2002, cuando vivía un noviazgo con Timberlake.

Durante ese tiempo, la artista quedó embarazada en lo que describe como una sorpresa, pero no «una tragedia» para ella. Britney explica que nunca habría optado por un aborto si hubiera sido su única decisión. Sin embargo, Justin Timberlake no compartía su entusiasmo por la idea de ser padre, argumentando que estaban demasiado jóvenes y no estaban listos para formar una familia.

El pasaje no proporciona fechas específicas, pero es importante mencionar que en ese momento, tanto Britney como Justin tenían menos de 21 años. Spears comparte que a pesar de su deseo de ser madre y formar una familia con Timberlake, este estaba decidido a no convertirse en padre. Como resultado, se sometió a un doloroso aborto, que describe como una de las experiencias más angustiosas de su vida.

A pesar de esa dolorosa experiencia, Britney Spears habla en términos positivos sobre su posterior maternidad. Con su exmarido, Kevin Federline, tuvo dos hijos y considera que logró cumplir su sueño de ser madre y crear una familia.

En sus memorias, la cantante también reflexiona sobre su difícil divorcio de Federline en 2007 y los problemas con los paparazzi que la acosaron, incluyendo el icónico episodio en el que se rapó la cabeza. Spears considera que estas experiencias la llevaron a una difícil situación mental y a rebelarse en formas poco convencionales. También habla sobre la controversial tutela legal impuesta sobre ella por varios años, de la que finalmente fue liberada por orden judicial en 2021.

Su libro, «The Woman In Me», promete ser una historia valiente y conmovedora sobre temas que van desde la libertad y la fama hasta la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza. La versión en inglés se lanzará el 24 de octubre, seguida por la versión en español dos días después, brindando una visión única de la vida de una de las artistas más influyentes de nuestra época.

