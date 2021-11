Este viernes, una jueza de La Corte Superior de Los Ángeles puso fin a la tutela de Britney Spears, luego de casi 14 años. Previamente, la ley suspendió a James Spears, padre de la cantante.

Entonces, la jueza estuvo de acuerdo con una petición de Spears y su abogado para que Spears renunciara a su función de tutor, luego de que el pasado 23 de junio, la cantante pidió poner finalizarla la tutela judicial que, desde 2008, ha controlado su vida social profesional y fianzas.

Ahora, la cantante podrá tomar decisiones sobre sus finanzas, su salud y su vida personal por primera vez desde 2008, tras la orden de finalizar la tutela legal de la cantante estadounidense de manera inmediata.

En septiembre, durante una audiencia, la cantante expresó: «Quiero terminar con esta tutela sin que me evalúen (…) Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien». «Estoy traumatizada. No soy feliz, no puedo dormir», añadió.