Desaparece Ceci Flores, madre buscadora

Cecilia Patricia Flores Armenta, Ceci Flores, la reconocida líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue reportada como desaparecida la mañana de este lunes. Su hija, Milagros Flores, informó que la última comunicación con su madre se estableció a las 22:45 horas del domingo 16 de junio.

Milagros detalló que desde la noche anterior no han tenido noticias de Cecilia Patricia, ya que sus teléfonos no responden y los mensajes no llegan. «No sabemos nada de ella desde ayer, sus teléfonos mandan a puro buzón, no le llegan los mensajes y están personas en su refugio y no salen, entonces estamos comenzando a buscarla», declaró a las 13:54 horas, tiempo de Sonora.

La preocupación aumentó cuando Milagros reveló que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, administrado por la Secretaría de Gobernación, se negó a facilitar la búsqueda en el refugio de su madre. «El Mecanismo nos negó el apoyo para entrar a su refugio a buscarla», afirmó.

Ayúdenos a localizar a mi mamá @CeciPatriciaF Dr @Claudiashein por favor usted también es hija póngase en mis zapatos y ayúdenos hacer la localización de mi mamá más fácil, sr @lopezobradooor_ sea un poco humano por una vez con nosotras y ayúde, @CNDH @SEGOB_mx @Claudiashein pic.twitter.com/t43qXfYKZP — Milagros Flores (@VlzMilagros) June 17, 2024

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó que, antes de perder contacto, la activista se encontraba en Querétaro. El reporte de su desaparición fue recibido a las 11:20 horas de este lunes, iniciándose la búsqueda en colaboración con las comisiones de Querétaro y la Ciudad de México.

La desaparición de Cecilia Patricia ha generado una ola de preocupación y solidaridad en la sociedad civil. Personalidades como Adrián LeBarón y organizaciones como Colectivo 10 de Marzo A.C. han exigido una respuesta inmediata de las autoridades. LeBarón hizo un llamado urgente a través de su cuenta de X:

Pedimos por favor a @SEGOB_mx y a @SSPCMexico que localicen a @CeciPatriciaF, Madre Buscadora de Sonora. Se han tratado de comunicar con ella y no se ha podido. Por favor, esperamos que esté bien.@CEAVmex @lopezobrador_ — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) June 17, 2024

El Colectivo 10 de Marzo también se unió al clamor: «Desde ayer por la tarde salió desde CDMX a Querétaro, y desde hace más de 15 horas no se ha comunicado«.

A las 14:23 horas, desde la cuenta de X de Cecilia Patricia, se publicó: «Pedimos a las autoridades que hagan lo necesario para localizar a Ceci Flores. Ustedes saben dónde está su refugio, que una puerta no les impida entrar… @SEGOB_mx @LuisaAlcalde @lopezobrador_ @rosaicela_».

La comunidad espera que las autoridades actúen rápidamente para encontrar a Cecilia Patricia Flores Armenta, cuya labor incansable ha sido fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas en México.