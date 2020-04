Las autoridades de Ciudad de México podrán verificar por medio de las antenas de los teléfonos celulares, si las medidas de contingencia por el COVID-19 son respetadas.

En un comunicado se indicó que las empresas de telefonía brindarán acceso a las antenas de los celulares para que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) mantenga un monitoreo del movimiento y contacto entre las personas.

De acuerdo con las autoridades, no se trata de un monitoreo que viole la privacidad, ya que no habrá intercambio de datos personales. Se limitará a generar una estadísticas. Además, la medida no tiene la intención de aplicar multas.