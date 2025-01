Fraude digital: el caso del “falso Brad Pitt” alerta sobre los peligros en línea

En un impactante caso que expone los riesgos de la era digital, una mujer francesa perdió casi un millón de euros al caer en un elaborado fraude sentimental. Los estafadores, utilizando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, se hicieron pasar por el actor Brad Pitt, creando una ilusión casi indetectable.

El caso comenzó con un contacto en línea, donde Anne, la víctima, fue abordada por alguien que afirmaba ser el famoso actor. A través de mensajes detallados y audios aparentemente reales, los impostores ganaron su confianza. La tecnología permitió crear una interacción convincente, utilizando imágenes y audios generados por inteligencia artificial para reforzar la credibilidad del engaño.

Convencida de estar ayudando al verdadero Pitt, Anne transfirió casi un millón de euros, creyendo que apoyaba proyectos personales ficticios. Tras descubrir el fraude, enfrentó no solo la pérdida económica, sino también el acoso en redes sociales.

“Me manipularon con tecnologías que hacen casi imposible distinguir lo real de lo falso”, declaró Anne en una entrevista, defendiendo su posición ante las críticas.

A woman in France was scammed out of €830,000 after believing she was in a relationship with Brad Pitt.

These are the photos she received, allegedly from Brad Pitt, that convinced her. pic.twitter.com/DHZklWbUDj

