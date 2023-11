El emocional regreso de The Beatles con ‘Now And Then’

La industria musical nos sumerge en la nostalgia con el regreso de legendarias bandas y artistas. Pero, recientemente, un suceso ha dejado a todos los fanáticos con el corazón en la mano. Nada más y nada menos que The Beatles, quienes nos han sorprendido con su canción final.

Hace unos meses, el propio Paul McCartney confirmó algo que todos los fanáticos esperaban con ansias: después de casi tres décadas, finalmente lograron completar «Now And Then», una de las últimas composiciones de John Lennon. Esta canción, que el público esperaba con impaciencia, fue trabajada en el período de Anthology junto a George Harrison y Ringo Starr. Un verdadero logro tras tanto tiempo de espera.

El anuncio causó un gran revuelo, ya que McCartney reveló que para finalizar esta canción, tuvieron que recurrir a la inteligencia artificial, específicamente a la tecnología de aprendizaje automático de audio utilizada por Peter Jackson y su equipo para el documental «The Beatles: Get Back». Esta tecnología permitió separar la voz de John Lennon del piano presente en el demo original para que pudiéramos escucharla en todo su esplendor.

Finalmente, el 2 de noviembre, «Now And Then» vio la luz en todas las plataformas digitales y resultó ser una verdadera joya. Paul McCartney y Ringo Starr añadieron batería y coros a la voz de Lennon, y George Harrison dejó su marca con líneas de guitarra agregadas a mediados de los años noventa. Una conmovedora obra de arte musical.

Sin embargo, el genio detrás de «The Lord of the Rings», Peter Jackson, no se limitó a ser el artífice de la culminación de la última canción de los Beatles después de años de espera. También se encargó de dirigir el video oficial, que seguramente hará que se le caigan lágrimas de emoción.

En el video de «Now And Then», Jackson nos presenta imágenes inéditas de las sesiones de Anthology en la década de 1990, con Paul y George tocando la guitarra. Pero eso no es todo, ya que en medio de esta emotiva narrativa, vemos videos restaurados de John Lennon y George Harrison en su juventud, una verdadera maravilla para los fanáticos.

El golpe emocional más profundo llega más adelante en el video, cuando Jackson, gracias a la tecnología, logra reunir a Paul McCartney y Ringo Starr en el presente con sus compañeros de banda usando imágenes antiguas de la banda. Este emotivo encuentro se combina con una serie de fotos y clips que repasan la inmensa carrera de la legendaria banda de Liverpool.

El video de «Now And Then» es un regalo para los millones de seguidores de The Fab Four, donde se percibe el cariño y dedicación de Peter Jackson como un verdadero fan. En resumen, un verdadero tesoro para todos los amantes de la música de The Beatles.