De acuerdo con la Dra. Tamara Alonso Pérez, médica adjunta del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, una de las claves de las notables diferencias entre el numero de pacientes varones y mujeres, «sitúa el foco científico sobre la enzima de conversión de la angiotensina II, una proteína que forma parte de la membrana plasmática que recubre nuestras células y es más abundante en los hombres que en las mujeres».



«Esta tolerancia en la barrera celular podría desencadenar, a su vez, la posibilidad de que los hombres no solo sean más susceptibles al contagio, sino que desarrollen la enfermedad pulmonar en sus formas más graves, como la neumonía bilateral, circunstancia biológica decisiva a la hora de enfrentarnos al SARS-CoV-2», dijo.



El cromosoma X de nuestras células contiene el mayor número de genes -pequeñas piezas del ADN- relacionados con la inmunidad; y las mujeres, con su cromosoma XX en el par 23 -los otros 22 cromosomas son idénticos al de los hombres-, tienen una doble copia de genes inmunes en comparación con el cromosoma XY de los hombres.



«Aún así, y a la espera de averiguar con exactitud el origen de esta desigualdad en la expresión clínica del coronavirus, serán las afecciones previas al contagio, como las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, o la diabetes, así como el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad y la hipertensión arterial, los principales factores de riesgo que inclinan la balanza enfermiza hacia el lado del varón», agregó la doctora Alonso Pérez.

Por otro lado, resaltó que con relación en la pirámide poblacional, las personas de más 50 años están sobrerrepresentadas en la prevalencia de la enfermedad, siendo especialmente notable la incidencia del coronavirus entre las mujeres de entre 45 y 65 años y en varones por encima de los 60 años.



Los casos de COVID-19 confirmados en España se sitúan a 29 de julio en 282.641 (24.034 en los últimos catorce días). De estos, 126.690 han necesitado hospitalización y 11.764 han ingresado en UCI. Las personas fallecidas son 28.441, nueve de ellas en los últimos siete días. El número de casos en Europa asciende a 3.068.576 y suman más de 16.523.815 los que se registran a nivel mundial.



«Los hombres suelen aquejar con más frecuencia fiebre y sensación de falta de aire o disnea, mientras que las mujeres sufren más dolor de garganta o molestias en su sistema digestivo, en la esfera gastrointestinal, como la diarrea (6.284 casos frente a 4.393 en hombres)», especificó la médica madrileña.

De los estudios publicados hasta la fecha sobre el coronavirus, acaba de difundirse un artículo o “paper” titulado “Evidence of gender bias in the diagnosis and management of covid-19 patients: a big data analysis of electronic health records”, que firman en coautoría los doctores Julio Ancochea, José L. Izquierdo y Joan B. Soriano.



«Los datos que nos ofrecen, analizados a partir del historial electrónico de 4780 pacientes covid de la Comunidad Autónoma española de Castilla La Mancha, confirman la regla general de prevalencia (51 %) , factores de riesgo, severidad o mortandad de RENAVE, y aportan que las mujeres sufren más dolor de cabeza, más anosmia (pérdida de olfato) y más ageusia (pérdida del gusto) tras la infección», dijo la neumóloga.



