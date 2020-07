Los investigadores están haciendo «buenos progresos» en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y hay varios ensayos clínicos en etapas finales que son prometedores, pero las primeras inmunizaciones no se esperan hasta inicios del 2021, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La OMS está trabajando para garantizar una distribución justa de las vacunas, pero mientras tanto es clave suprimir la propagación del virus, dijo Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la entidad, en momentos en que el ritmo de contagios en el mundo marca récords.



«Estamos haciendo buenos progresos», dijo Ryan, destacando que varias candidatas a vacunas se encuentran en la Fase 3 de los ensayos y que ninguna ha fallado, hasta el momento, en términos de seguridad o de su capacidad para generar una respuesta inmune.



«Si somos realistas, llegará la primera parte del próximo año antes de que podamos empezar a ver la vacunación de personas», dijo en un evento transmitido por redes sociales.



La OMS está trabajando además para expandir el acceso a vacunas potenciales y ayudar a elevar la capacidad de producción, dijo Ryan.



«Y tenemos que ser justos con esto porque éste es un bien global. Las vacunas para esta pandemia no están dirigidas a los más ricos, ni a los pobres, son para todos», declaró.



El Gobierno estadounidense pagará 1.950 millones de dólares por 100 millones de dosis de la vacuna que está siendo desarrollada por Pzifer Inc y la firma alemana BioNTech si resulta ser segura y efectiva, dijeron el miércoles ambas compañías.



Ryan advirtió además que las escuelas deberían ser cuidadosas con las medidas de reapertura y esperar hasta que la transmisión del COVID-19 en sus comunidades se haya detenido. El debate en Estados Unidos sobre el retorno a las aulas se ha intensificado, a pesar de que la epidemia sigue avanzando por todo el país.



«Tenemos que hacer todo lo posible para llevar de regreso a nuestros niños a la escuela y la forma más efectiva de hacerlo es frenando la enfermedad en nuestra comunidad», afirmó. «Porque si controlas la enfermedad en tu comunidad, puedes reabrir las escuelas».





Información de Reuters