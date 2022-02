El diario estadounidense The Washington Post llamó al presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, a condenar los ataques de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contra los periodistas en México, en el marco de las cinco muertes reportadas de profesionales del periodismo en México, en lo que va del año.

Así, en un editorial institucional, el diario cuestionó el que López Obrador dedicara su conferencia matutina del viernes 11 de febrero a atacar a Carlos Loret de Mola, columnista de opinión su versión en español y calificó la decisión de hacer públicos los presuntos ingresos del mexicano como «un descarado intento de desacreditar e intimidar».

Los ataques contra Loret de Mola

La conferencia citada, que ocurrió dos semanas después de que el portal Latinus publicara junto a Mexicanos Contra la Corrupción un reportaje sobre el estilo de vida de su hijo Jose Ramón en Houston, se le escucho decir al político: «Gana más que yo», al exponer un gráfico con la supuesta cifra del ingreso en 2021 de Loret de Mola, mayor a los 2 millones 11 mil pesos que recibe como presidente.

Frente a ello, el también conductor de TV dijo: «¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019».

En un segundo mensaje expresó: «El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador».