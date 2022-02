Este viernes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, dos semanas después de que el portal Latinus, donde trabaja Loret de Mola, publicara, junto a Mexicanos Contra la Corrupción, un reportaje sobre el estilo de vida de su hijo Jose Ramón en Houston.

«Gana más que yo», dijo López Obrador al exponer un gráfico con la supuesta cifra del ingreso en 2021 de Loret de Mola, mayor a los 2 millones 11 mil pesos que recibe el mismo como presidente.

Frente a ello, el también presentador dijo: «¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019».

¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

En un segundo mensaje expresó: «El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador».

El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

«Primero ocupó una mansión de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que tiene contratos vigentes en Pemex, y luego se mudó a una residencia recién construida. En Estados Unidos se mueve en una camioneta Mercedes Benz valuada en 1.5 millones de pesos (mdp)», destacó el trabajo periodístico titulado Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO.