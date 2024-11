Sheinbaum responde a Zedillo: “¿A quién le habla, al pueblo o a Estados Unidos?”

Este lunes, el tradicional “Detector de Mentiras” de La Mañanera del Pueblo, que normalmente se celebra los miércoles, se adelantó para responder a una columna del expresidente Ernesto Zedillo publicada el viernes en The Washington Post. En el artículo, Zedillo acusa a Morena y al gobierno actual de impulsar un camino hacia el autoritarismo, una afirmación que Claudia Sheinbaum desmintió enérgicamente.

La columna de Zedillo y la respuesta de Sheinbaum

La presidenta cuestionó la elección de Zedillo de un medio estadounidense, sugiriendo que el mensaje no está dirigido a los mexicanos, sino al gobierno de Estados Unidos. “¿A quién le está hablando? ¿Al pueblo de México desde un periódico de Estados Unidos? No, no lo publica en un periódico nacional, lo publica en el Washington Post… Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos”, reclamó.

En el video de “Infodemia” presentado durante la conferencia, el gobierno señala que Zedillo vuelve al escenario público en medio de la Reforma al Poder Judicial y la continuidad de la Cuarta Transformación. La grabación refuta la versión de Zedillo sobre la independencia judicial, recordando que su administración creó la estructura actual de la Suprema Corte de Justicia en 1994 mediante un decreto, y que hoy más del 70% de los mexicanos considera a este órgano “corrupto e ineficaz”.

Críticas al pasado de Zedillo: de la deuda pública a Acteal

El video también aborda otros puntos de la gestión de Zedillo, como el Fobaproa, donde transformó las deudas privadas en deuda pública en 1995, decisión que, según el gobierno, sigue impactando a los contribuyentes casi tres décadas después. La crítica no se detiene ahí: también se mencionaron eventos históricos como las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, en los que Zedillo, según el gobierno, “no defendió los derechos humanos”.

Además, la grabación apunta a las políticas de privatización de Zedillo, que incluyeron sectores estratégicos como puertos, aeropuertos, minas y el negocio del gas. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, creada por Ernesto Zedillo en 1995, nunca se opuso a las privatizaciones del gobierno zedillista, a pesar de que el pueblo de México sí lo hizo”, concluye el video.

Un choque ideológico en el marco de la 4T

En su artículo, Zedillo acusa a Sheinbaum de seguir los pasos de López Obrador y de usar “tácticas para calumniar, insultar y amenazar al Poder Judicial y a otros críticos de las reformas” de la 4T, sugiriendo que esta política deriva en una “crisis constitucional”. Sheinbaum, por su parte, defendió la continuidad de la Cuarta Transformación, aludiendo a la legitimidad que el proyecto ha tenido con el respaldo de la mayoría del pueblo mexicano.

Este enfrentamiento refleja el choque de posturas sobre el futuro político del país y evidencia el clima polarizado de cara a las próximas elecciones.