El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el titular del programa Sembrando Vida, Javier May, renunció por decreto de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, quien le retiraba todas sus facultades; «pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va revertir».

El lunes, May explicó que no existían «las condiciones para seguir al frente” del programa ya que, argumentó que Albores González “abrogó unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa”.

Sembrando Vida ha sido uno de los programas prioritarios de la Secretaría del Bienestar y está definido como «una estrategia de productividad campesina y generación de comunidad que busca rescatar al campo y reactivar la economía local».