Ante las noticias sobre la propagación del coronavirus por Estados Unidos, T-Mobile respondió a la amenaza recomendando menos abrazos, besos y apretones de manos.

La firma tecnológica con sede en Bellevue, Washington, informó que está «animando a mantener una distancia personal en el trabajo», al tiempo que «ha puesto a disposición (de sus empleados) todo tipo de productos sanitarios».

Otras compañías estadounidenses están optando por nuevas formas para proteger a sus empleados. Los ejecutivos de Hollywood están reconsiderando sus estrenos con alfombra roja y el jefe de CNN, Jeff Zucker, está revisando en persona los viajes intercontinentales.

Facebook Inc se ha sacado el adjetivo «social» y ha prohibido la entrada a sus oficinas de personas no relacionadas con los negocios.

Las principales empresas tecnológicas están retirándose de los grandes eventos de la industria. Twitter Inc, que instó el lunes a sus empleados a trabajar desde casa, también dijo que su presidente ejecutivo, Jack Dorsey, no asistirá este mes al festival South by Southwest de Austin, Texas. En la noche del lunes, Facebook anunció que tampoco irá.

Otras firmas están cancelando también sus propias conferencias. Google -de Alphabet Inc- suspendió su mayor conferencia para clientes de computación en la nube, prevista para el mes próximo en San Francisco, tras la cancelación el viernes de otros dos eventos.

Facebook también suspendió la semana pasada su conferencia anual de desarrolladores, al tiempo que restringió los vuelos a China, Corea del Sur e Italia.

El gigante de las redes sociales, con sede en Menlo Park, California, fue un paso más allá y desaconsejó todas las reuniones con más de 50 personas. Asimismo, no es necesario que los aspirantes a un empleo pasen por las oficinas: las entrevistas están siendo reagendadas como videoconferencias cuando es posible, según una fuente conocedora de los planes.

Home Depot ha prohibido los viajes hacia y desde Asia e Italia, al tiempo que implementó una política de 14 días en casa para los empleados que han regresado de esas regiones en las últimas dos semanas.

En Wall Street, al menos dos grandes bancos están probando tecnologías y sistemas por si se pide a los empleados trabajar desde casa o desde lugares ajenos al centro de trabajo habitual en las próximas semanas.

Con información de Reuters