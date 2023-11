Extienden la tregua en Gaza: dos días más de esperanza

El acuerdo de tregua e intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, que estaba programado para finalizar hoy, se prolongará dos días más, según anunciaron el grupo islamista palestino y el gobierno de Catar. Este acuerdo temporal, que comenzó el pasado viernes, se extenderá en las mismas condiciones hasta que se alcance una resolución más permanente.

El Movimiento de Resistencia Islámica Hamás compartió la noticia a través de un comunicado, destacando que se llegó a un acuerdo con los mediadores de Catar y Egipto para prolongar la tregua humanitaria. Por su parte, el portavoz del departamento de Exteriores catarí expresó que este acuerdo es parte de la mediación en curso y subrayó el deseo de Catar de alcanzar un alto el fuego duradero en la Franja de Gaza para evitar más derramamiento de sangre de civiles.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian pause for an additional two days in the Gaza Strip.

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023