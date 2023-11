Histórico intercambio de rehenes entre Israel y Hamás: 13 israelíes liberados y 39 palestinos excarcelados

En un hito significativo, Hamás liberó a 13 rehenes israelíes, incluidos niños, como parte de un intercambio que involucra la excarcelación de 39 presos palestinos, según información oficial de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Los rehenes israelíes, entre ellos 10 tailandeses y un filipino, fueron entregados a la Cruz Roja y se dirigieron hacia Egipto después de cruzar desde Gaza. Este acto marca un acontecimiento clave en medio del conflicto que ha prevalecido entre Israel y Hamas.

BREAKING: IDF releases video showing the moment Israeli hostages released by Hamas amid cease-fire cross into Israeli territory.

Live updates on the Israel-Hamas cease-fire: https://t.co/MZuUkRYnPw pic.twitter.com/fAZKPy3PbH

— ABC News (@ABC) November 24, 2023