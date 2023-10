Israel pide la dimisión del Secretario General de la ONU por comentarios sobre operativo en Gaza

El Gobierno de Israel ha solicitado la renuncia del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, después de que hiciera comentarios críticos sobre la operación militar israelí en Gaza durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

Guterres expresó su profunda preocupación por las aparentes violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza y enfatizó la importancia de proteger a los civiles en todas las circunstancias. «Permítanme ser claro. Ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario», dijo el Secretario General.

Estas palabras provocaron una fuerte reacción por parte del embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, quien acusó a Guterres de justificar las atrocidades cometidas contra ciudadanos israelíes. «A menos que se disculpe inmediatamente, hoy le hemos dicho que se disculpe, no hay justificación para la existencia de este edificio. Este edificio se creó para prevenir atrocidades. ¿Cómo puede el Secretario General, con sus palabras, justificar de algún modo las terribles atrocidades que les ocurrieron a nuestros civiles? Civiles inocentes», expresó el embajador.

Además de solicitar la dimisión de Guterres, Israel también anunció que denegaría los visados a los funcionarios de la ONU. El Gobierno británico e italiano también expresó su desacuerdo con los comentarios del Secretario General en relación con Israel y las supuestas infracciones del derecho humanitario. La tensión en la región y la controversia en la comunidad internacional continúan en medio de estos acontecimientos.

The @UN Secretary-General, who shows understanding for the campaign of mass murder of children, women, and the elderly, is not fit to lead the UN.

I call on him to resign immediately.

There is no justification or point in talking to those who show compassion for the most…

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 24, 2023