El conductor Raúl Araiza dijo sentirse con la consciencia tranquila, tras verse involucrado en la polémica de famosos y famosas que compartieron mensajes de apoyo hacia el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante la veda electoral, y aseguró que se trató de una opinión personal, desmintiendo que hubiera recibido dinero para promocionarlo.



«Sí, ya me llegó (el citatorio). Está bien y la responderé, hay que responder. No sé si hay multa, no tengo porque sentirme mal. Estoy de acuerdo que lo hice en un día equivocado, no alcancé a analizar eso (…) Yo subí una historia, no me voy a justificar, no tengo miedo de nada y mucho menos dije nada malo, por eso les estoy dando la entrevista perfectamente bien», dijo.



«Están haciendo su trabajo. Yo no quiero volver a tocar el tema, más allá de que hablo de un tono personal. Repito, yo llevo 9 años, lo han visto, todo lo que he hablado, soy militante del Partido Verde de siempre», agregó.