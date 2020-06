Netflix lanzó este lunes el tráiler del documental «Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado», que detalla la vida del famoso astrólogo puertorriqueño Walter Mercado (1932-2019).



El documental, dirigido por Cristina Costantini y Kareem Tabsch, se estrenará el 8 de julio en dicha plataforma de streaming.



En el proyecto fílmico aparecen reconocidas figuras, como el dramaturgo y actor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, el periodista mexicano Jorge Ramos, Cristina Saralegui, Howard Stern y Raúl de Molina.



Mercado alcanzó la fama internacional gracias a su particular estilo al realizar las predicciones sobre el futuro.

En el documental se muestra además a Mercado durante su carrera como bailarín y actor, hasta su salto al estrellato.



La filmación del documental terminó el día antes de su muerte, a sus 87 años, el 2 de noviembre de 2019.



El documental se estrenó oficialmente el 24 de enero pasado en el festival Sundance en Park City (Utah, EE.UU.).



«Creas o no creas en los horóscopos y la astrología, te toca el corazón con su mensaje de amor y de paz. Y tenía también un sentido de humor pícaro como ningún otro», dijo Tabsch a Efe en la alfombra roja del documental.

Con un estilo muy ceremonioso y grandilocuente, pero también tremendamente cariñoso con sus seguidores, Mercado saltó de su Puerto Rico natal a EE.UU., donde arrasó entre el público latino con sus predicciones de horóscopo y consejos de guía espiritual.



«Siendo latino y criado en EE.UU., Walter era una presencia diaria en nuestra casa», opinó Tabsch.



«Mucho mucho amor» no solo se centra en los aspectos más luminosos y felices de la biografía de Mercado.



Aborda la estafa que sufrió por parte de uno de sus representantes, que casi le dejó en la ruina; y también refleja su descomplicada forma de ver la sexualidad dentro de un ambiente muy homófobo y machista (él nunca reveló su orientación).



«Creo que Walter estaba a años luz de su tiempo», consideró Costantini.



