La actriz Lety Calderón reveló a los medios que teme que sus hijos acudan a bares o discotecas donde vendan bebidas alcohólicas, pues hace algunos años ella visitó un restaurante donde la drogaron.

La actriz mexicana relató que su más grande miedo es que sus hijos ingieran bebidas adulteradas en estos establecimientos que a primera vista parecen decentes, pero no lo son, pues en muchos lugares de ‘diversión recreativa’ suelen drogar a los clientes, como lo fue su caso.

«No sé cómo llegué a mi casa y alguien me dijo que tenía éter el hielo. Nunca en la vida me han visto borracha, jamás y esa vez yo dije: ¿qué me pasó? Pues me drogaron», declaró.

«Pude haber chocado, pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia, me pudieron haber violado o asaltado. Desperté dormida en la alfombra con la puerta abierta, fue una sensación horrible», agregó.