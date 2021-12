Este fin de semana, Sergio Mayer protagonizó un polémico enfrentamiento contra Javier Ceriani, quien le señalara las recientes versiones periodísticas que le atribuyen una presunta amistad con el narcotraficante Édgar Valdez Villareal.

De acuerdo con Ceriani, Mayer se molestó al ser cuestionado del libro de Anabel Hernández. «Todos son testigos, todos los medios grandes de acá de Estados Unidos, de lo que me hizo Sergio Mayer, me acaba de agredir físicamente y me acaba de insultar su mujer, Issabela Camil», dijo Ceriani. En este enlace puede ver el video.

Mayer habló sobre el desafortunado encuentro con Ceriani y declaró: «Él ya estaba ahí acosándome, ya estaba listo, y de repente cuando ya voy a salir lo veo, pensé que era Shanik Berman, es más hasta le iba a dar un beso… Voy caminando y me agarra la espalda, me empuja dos veces, él dice que estoy obligado, ustedes saben que no. No es mi obligación ni tengo que responder y menos de esos temas si yo no soy requerido por una autoridad; sin embargo, siempre he confrontado y siempre doy la cara, la verdad me ha asistido».

«Yo escuché que dijo que Issabela Camil era una basura, ahí (en el video) dice que ella le dijo que es una basura, no sé qué. Al principio de lo que mi mujer hablaba era del trabajo, él le dijo: ‘Estoy haciendo mi trabajo’, ella dijo: ‘Es una basura’, punto, porque eso es lo que consideramos», agregó.

Finalmente, aseguró que enfrentó ningún requerimiento por parte de la policía de Estados Unidos (EU) y que «en el estado de California la falsedad de declaraciones o acusar a una persona en falsedad, amerita cárcel. Él dijo que yo lo agredí y lo golpeé».