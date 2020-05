Luego de las críticas y burlas surgidas hacia Bárbara de Regil por compartir una receta para hacer galletas libres de carbohidratos, pero con los plátanos, alimento rico en hidratos de carbono, como ingredientes, la actriz a salido en defensa propia.

“Omití qué tipo de carbohidrato le iba a poner a una receta… uno, gracias a todos los que me hicieron tendencia. Dos, una disculpa a las nutriólogas y nutriólogos que me atacaron fuertemente y tres, si así me tratan a mí, si me agarran así a palazos por algo tan estúpido ¿cómo agarraran a palazos a su familia?”, mencionó por medio de historias en Instagram.

“Yo voy a tener muchos errores más, porque tal vez algún día haga una receta que les diga que no tiene azúcar y yo me refiera a azúcar refinada, pero le ponga fruta, entonces igual me van a decir», dijo.

Finalmente reflexionó sobre las críticas que recibió por la receta de las galletas. “Todos somos humanos y todos tenemos errores”, concluyó.





