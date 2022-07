El comediante Jo-Jo-Jorge Falcón comentó que ya dejó firmada su voluntad anticipada.

«Si me da cáncer, que me dejen morir (…) Tengo una carta escrita para que no me pueden hacer nada (…) Se llama voluntad anticipada», dijo al programa De primera mano.

También dijo que luego de cinco décadas de hacer reír a la gente ya se encuentra un poco cansado: «Estoy retirándome, este es uno de los shows del adiós. Siempre agradecido a Dios, al público, a la prensa que tantos años fue conmigo del brazo. Estoy muy agradecido con todo el mundo y dignamente me retiro, poco a poco».

«Ya me cansé, son 50 años en la comedia y ya me cansé, me quiero ir dignamente, a mi nivel (…) Me retiro dignamente del escenario», agregó.